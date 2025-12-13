Переведут в штурмовики: На Украине расформируют все интернациональные легионы

Украинские Сухопутные войска расформируют все четыре интернациональных легиона до конца 2025 года. Об этом сообщает украинская служба «Би-би-си». По данным издания, такое решение принял Генштаб ВСУ. Военнослужащих-иностранцев планируют перевести в состав штурмовых войск. В командовании называют это «эволюционным процессом», отмечая, что легионы «уже сыграли свою роль».

Однако внутри самих легионов решение встретили с резкой критикой. Один из бойцов в разговоре с журналистами заявил, что «штурмовые войска комплектуются во многом за счет уголовников». «То есть у нас с одной стороны будет фактически штрафбат, а с другой — иностранцы», — привела его слова «Би-би-си». В легионах опасаются, что такая реформа резко сократит поток иностранных добровольцев в украинскую армию.

В официальном сообщении пресс-службы Сухопутных войск, опубликованном 9 декабря, говорится, что Украина продолжает совершенствовать подходы к формированию подразделений. Там заверили, что опыт иностранных военных будет интегрирован в те части, где принесёт наибольшую пользу.

«Интернациональные легионы» — это подразделения в составе ВСУ, куда на контрактной основе привлекались зарубежные добровольцы с военным или полицейским опытом. За время конфликта в них служили граждане более 75 стран.