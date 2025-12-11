Путин в Индии
11 декабря, 16:10

Наёмники ВСУ начали расторгать контракты из-за перевода в штурмовики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Иностранные наёмники в составе Вооружённых сил Украины начали расторгать контракты после того, как их перевели в штурмовые подразделения. Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState.

«Есть активное обсуждение ликвидации иностранных легионов в составе Сухопутных войск, где личный состав планируют направлять в штурмовые войска, что является причиной расторжения контрактов иностранцами», — говорится в сообщении.

Авторы проекта отметили, что сведения подтверждают действующие бойцы украинских войск. При этом они подчеркнули, что детали происходящего пока требуют уточнения.

Ранее сообщалось, что французских наёмников, направляемых на Украину, ожидает «горячий приём» со стороны российских ударных комплексов. Перехватить их на границе практически невозможно, поскольку, по его словам, иностранцы будут въезжать через разные пограничные пункты — румынские и польские. Прибывающие из Франции бойцы не пересекают границу организованными колоннами, что делает невозможным нанесение по ним точечного удара на этапе въезда.

