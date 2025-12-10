Французских наёмников, направляемых на Украину, ожидает «горячий приём» от российских ударных комплексов, но перехватить их на границе будет практически невозможно. Об этом аif.ru сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Иностранных наёмников вероятно вычислить, однако «накрыть» при въезде на Украину не выйдет… Французы будут въезжать через разные таможни — румынскую, польскую», — сказал Лебедев.

Боевики, прибывающие из Франции для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, не пересекают границу организованными группами, что усложняет попытки точечного удара по ним на этапе въезда. Он пояснил, что контрактники прибывают небольшими партиями и через разные таможенные переходы — румынский, польский, а иногда и поодиночке. Это, по его словам, делает бессмысленной стратегию перехвата на подступах к Украине.

Координатор подчёркивает, что реальный удар по иностранцам будет нанесён уже в зоне проведения СВО. По его словам, место их сбора давно отслежено, и именно там российские силы планируют «накрыть» прибывающих наёмников. Лебедев подчеркнул, что уверенно ожидает успеха операции. Он также отметил, что французские боевики стараются держаться подальше от линии соприкосновения, предпочитая относительно спокойные регионы — в частности, Одесскую область, а также Житомир и Винницу. На передовой, по словам Лебедева, их появление — редкость.

Ранее сообщалось, что украинские наёмники разрабатывают план действий на юге Украины, согласно которому группа французских военных численностью около 20 человек намерена прибыть в Херсон для поддержки ВСУ в разведке. Точный состав группы неизвестен, но она небольшая.