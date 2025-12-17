Путин вручил звёзды Героев за освобождение «значимого русского города» Северска

«В сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая мощную, эшелонированную оборону противника, вы и ваши однополчане освободили Северск — значимый для нас русский город. Прежде всего — это результат огромного личного мужества и самоотверженности солдат и офицеров, благодаря которым открыты возможности для дальнейшего наступления, для продвижения наших войск на самых ответственных рубежах и направлениях», — подчеркнул президент.

В ходе состоявшейся сегодня расширенной коллегии Минобороны Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы РФ являются уникальной «воёванной» армией, которой больше нет нигде в мире. Он признал наличие множества нерешённых проблем, с которыми ежедневно сталкиваются военнослужащие на передовой, но подчеркнул, что, несмотря на это, войска стали «совершенно другими» и находятся на подъёме. Путин также провёл контраст с украинской армией, где дезертирство исчисляется сотнями тысяч. Таким образом, церемония награждения Героев России, освободивших Северск, была не просто формальным актом, а конкретным подтверждением и символическим воплощением этого тезиса о «воёванной» и победоносной армии, чьи бойцы идут вперёд, преодолевая сложности и достигая успехов.