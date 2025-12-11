Путин в Индии
11 декабря, 15:08

«Сказал и сделал. Мужчина»: Путин поблагодарил Медведева за освобождение Северска

Путин: Генерал Медведев обещал освободить Северск, и сдержал слово как мужчина

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин вспомнил свою поездку в Дагестан после одной из антитеррористических операций и слова местной жительницы, которые произвели на него большое впечатление. Российский лидер поделился историей из личной жизни в ходе видеоконференции по ситуации в зоне СВО и обратился к военнослужащим.

Владимир Путин о своей поездке в Дагестан. Видео © Life.ru

«Поехал туда, чтобы встретиться с ребятами, в том числе с местными добровольцами, и вот одна женщина, которая там тоже стояла. Горянка такая красивая, женщина молодая, подошла ко мне, взяла за руку и говорит «Сказал и сделал. Мужчина». Вот я хочу сейчас эти слова вернуть вам и всем вашим командирам, бойцам: «Сказал и сделал. Мужчина», — обратился российский лидер к командующему «Южной» группировкой войск генерал-лейтенанту Сергею Медведеву.

Напомним, ранее Путин получил подробный доклад о переходе Северска в ДНР под полный контроль российских военнослужащих. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад вошли в город среди первых и ликвидировали «элитную» 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ.

Путин: ВС РФ полностью владеют стратегической инициативой в зоне СВО

Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как глава РФ оценивает ситуацию в зоне спецоперации. В ходе совещания Владимир Путин отметил, что Армия России удерживает инициативу на поле боя и успешно продвигается на всех оперативных направлениях.

