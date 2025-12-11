Минобороны РФ опубликовало видео из освобождённого Северска в ДНР

После зачистки Северска в Донецкой Народной Республике от солдатов ВСУ военнослужащие 6-й гвардейской мотострелковой бригады проводят обходы домов, оказывают медицинскую помощь и доставляют продукты и воду мирным жителям. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав видео из населённого пункта.

Освобождённый город Северск ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

«Местные жители встречают российских военнослужащих и благодарят их за освобождение города. Бойцы доставляют им продукты питания, питьевую воду и медикаменты», — говорится в сообщении.

Военнослужащие осматривают придомовые территории и дороги, проверяют их на наличие взрывоопасных предметов и уничтожают опасные находки методом накладного заряда. Жителей Северска при необходимости размещают в пунктах временного размещения, где им оказывается необходимая помощь.

Напомним, ранее военные доложили президенту России Владимиру Путину о переходе Северска под контроль ВС РФ. В город среди первых вошли бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад, которые ликвидировали «элитную» 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад вошли в город среди первых и ликвидировали «элитную» 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ.