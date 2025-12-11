Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 15:46

Минобороны РФ опубликовало видео из освобождённого Северска в ДНР

Освобождённый город Северск ДНР. Обложка © Telegram / Минобороны России

Освобождённый город Северск ДНР. Обложка © Telegram / Минобороны России

После зачистки Северска в Донецкой Народной Республике от солдатов ВСУ военнослужащие 6-й гвардейской мотострелковой бригады проводят обходы домов, оказывают медицинскую помощь и доставляют продукты и воду мирным жителям. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав видео из населённого пункта.

Освобождённый город Северск ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

«Местные жители встречают российских военнослужащих и благодарят их за освобождение города. Бойцы доставляют им продукты питания, питьевую воду и медикаменты», — говорится в сообщении.

Военнослужащие осматривают придомовые территории и дороги, проверяют их на наличие взрывоопасных предметов и уничтожают опасные находки методом накладного заряда. Жителей Северска при необходимости размещают в пунктах временного размещения, где им оказывается необходимая помощь.

«Сказал и сделал. Мужчина»: Путин поблагодарил Медведева за освобождение Северска
«Сказал и сделал. Мужчина»: Путин поблагодарил Медведева за освобождение Северска

Напомним, ранее военные доложили президенту России Владимиру Путину о переходе Северска под контроль ВС РФ. В город среди первых вошли бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад, которые ликвидировали «элитную» 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад вошли в город среди первых и ликвидировали «элитную» 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar