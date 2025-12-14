Подразделения ВСУ отступают, не выполняя приказы командования Киева об удержании Северска и его пригородов, из-за отсутствия сил. Об этом РИА «Новости» сообщил офицер-разведчик российской группировки войск «Южная».

«Отступающие группы противника в данный момент не готовы выполнять приказы киевского командования удерживать оборону Северска и его пригород», — сказал он.

По его словам, украинские подразделения сталкиваются с серьёзными проблемами со снабжением. Противник испытывает острый дефицит боеприпасов и продовольствия, поскольку логистика была нарушена действиями российских беспилотников. Это, как отметил офицер, напрямую сказывается на способности ВСУ удерживать позиции и выполнять поставленные задачи.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил РФ перекрыли пути отхода остаткам украинских формирований из Северска в сторону ДНР. Из-за огневого контроля основных трасс, а также неблагоприятных погодных условий противник лишён возможности использовать грунтовые дороги для отступления.