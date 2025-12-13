«Вокруг уже были русские»: Командиры ВСУ завели бойцов в ловушку под Северском

Украинское командование отправило военнослужащих на позиции под Северском, скрыв от них, что населённый пункт уже занят Российской армией. Об этом заявил сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Виктор Демидов.

По словам пленного, его группе сообщили, что они направляются на вторую линию обороны. На позиции их привёл оператор беспилотника, и только оказавшись там, солдаты поняли, что находятся в окружении российских войск.

«Нам сказали, что там вторая линия фронта. Нас привели дроном. Когда пришли, мы даже не знали, что вокруг уже были русские солдаты. Мы просидели в блиндаже четыре дня», — сказал он ТАСС.

Таким образом, группа провела в изоляции несколько суток, после чего Демидов принял решение сдаться в плен российским военным из состава Южной группировки войск.