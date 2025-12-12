Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 12:25

Военный эксперт раскрыл неоценимое значение взятия Северска для исхода СВО

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Город Северск в ДНР является ключевым форпостом на подступах к Славянско-Краматорской агломерации. По словам военного аналитика Бориса Джерелиевского, этот населённый пункт служил «воротами» к важнейшим узлам обороны и, будучи хорошо укреплённым, серьёзно осложнял российскую логистику, позволяя ВСУ наносить удары по дорогам и переправам.

«Северск — это несомненно ворота к Славянску, Краматорску и к Красному Лиману. Это ключевое место. Город сам по себе не очень большой, но он был хорошо укреплён», — отметил эксперт в беседе с 360.ru.

Белоусов поздравил военных РФ с освобождением Северска
Белоусов поздравил военных РФ с освобождением Северска

По его словам, Северск был мощным укрепрайоном, вклинивавшимся в освобождённую территорию и позволявшим противнику держать под огневым контролем важные маршруты, угрожая тыловым городам вплоть до окраин Артёмовска. Его падение имеет огромное значение для выравнивания фронта и дальнейшего наступления, так как это фактически последний рубеж сопротивления в Донбассе. ВСУ потеряли критический транспортный узел для манёвра и снабжения.

Успех ВС РФ под Северском стал результатом не только доблести бойцов, но и выверенной тактики командования, поскольку взять сходу позицию с глубокоэшелонированной обороной, сетью траншей и блиндажей на сложном рельефе местности у реки Бахмутки было крайне трудной задачей, подчеркнул военный эксперт.

Армия РФ освободила восемь населённых пунктов за неделю, включая Северск
Армия РФ освободила восемь населённых пунктов за неделю, включая Северск

Напомним, 11 декабря президент Владимир Путин на совещании по ходу СВО получил подробные доклады о переходе Северска в ДНР под полный контроль ВС РФ. Глава государства поблагодарил командующего «Южной» группировкой войск, генерал-лейтенанта Сергея Медведева за освобождение Северска.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar