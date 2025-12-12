Военный эксперт раскрыл неоценимое значение взятия Северска для исхода СВО

Город Северск в ДНР является ключевым форпостом на подступах к Славянско-Краматорской агломерации. По словам военного аналитика Бориса Джерелиевского, этот населённый пункт служил «воротами» к важнейшим узлам обороны и, будучи хорошо укреплённым, серьёзно осложнял российскую логистику, позволяя ВСУ наносить удары по дорогам и переправам.

«Северск — это несомненно ворота к Славянску, Краматорску и к Красному Лиману. Это ключевое место. Город сам по себе не очень большой, но он был хорошо укреплён», — отметил эксперт в беседе с 360.ru.

По его словам, Северск был мощным укрепрайоном, вклинивавшимся в освобождённую территорию и позволявшим противнику держать под огневым контролем важные маршруты, угрожая тыловым городам вплоть до окраин Артёмовска. Его падение имеет огромное значение для выравнивания фронта и дальнейшего наступления, так как это фактически последний рубеж сопротивления в Донбассе. ВСУ потеряли критический транспортный узел для манёвра и снабжения.

Успех ВС РФ под Северском стал результатом не только доблести бойцов, но и выверенной тактики командования, поскольку взять сходу позицию с глубокоэшелонированной обороной, сетью траншей и блиндажей на сложном рельефе местности у реки Бахмутки было крайне трудной задачей, подчеркнул военный эксперт.