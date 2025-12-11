Белоусов поздравил военных РФ с освобождением Северска

Российских военных «Южной» группировки войск лично поздравил с освобождением Северска в ДНР министр обороны РФ Андрей Белоусов. Об этом рассказали в Минобороны страны. Также Белоусов напомнил, что Россия никогда не забудет и имена солдат, отдавших жизни в борьбе с противником.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени М.И.Платова и 123-й отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести I и II степени бригады имени Маршала К.Е.Ворошилова с освобождением населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики», — сказали в ведомстве.

Северск находится близ Артёмовска. В 2022 году там проживало около 11 тысяч человек.