Российские войска в ближайшее время могут взять под полный контроль город Северск в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин в своём телеграм-канале.

Он отметил, что в украинских соцсетях нарастает «лёгкая истерика» на фоне сообщений о скором падении города, аналогичная реакция возникла накануне освобождения Красноармейска (Покровска).

«Видимо Северску недолго осталось на Украине и Новый Год он вполне вероятно встретит в составе России», — заключил Рожин.

Ранее стало известно, что под Северском в Донецкой Народной Республике подразделениям Вооружённых сил России противостоял украинский батальон бомжей. В начале 2025 года группа бездомных граждан была мобилизована в 81-ю аэромобильную бригаду Вооружённых сил Украины. Однако вместо современного вооружения они получили лишь лопаты и устаревшие автоматы.