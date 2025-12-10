Военный эксперт заявил об истерике в Киеве из-за скорой потери Северска в ДНР
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals
Российские войска в ближайшее время могут взять под полный контроль город Северск в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин в своём телеграм-канале.
Он отметил, что в украинских соцсетях нарастает «лёгкая истерика» на фоне сообщений о скором падении города, аналогичная реакция возникла накануне освобождения Красноармейска (Покровска).
«Видимо Северску недолго осталось на Украине и Новый Год он вполне вероятно встретит в составе России», — заключил Рожин.
Ранее стало известно, что под Северском в Донецкой Народной Республике подразделениям Вооружённых сил России противостоял украинский батальон бомжей. В начале 2025 года группа бездомных граждан была мобилизована в 81-ю аэромобильную бригаду Вооружённых сил Украины. Однако вместо современного вооружения они получили лишь лопаты и устаревшие автоматы.
