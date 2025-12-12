Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 09:39

Армия РФ освободила восемь населённых пунктов за неделю, включая Северск

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

За прошедшую неделю российские военные освободили восемь населённых пунктов на различных участках фронта, включая ключевой город Северск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно заявлению, группировка «Север» освободила Лиман на харьковском направлении, «Запад» — Куриловку и Кучеровку, а «Юг» взял под контроль Северск и Червоное в ДНР. Также подразделения «Центра» освободили Ровное (ДНР), «Востока» — Остаповское в Днепропетровской области, а группировка «Днепр» — Новоданиловку в Запорожской области.

«Сказал и сделал. Мужчина»: Путин поблагодарил Медведева за освобождение Северска
«Сказал и сделал. Мужчина»: Путин поблагодарил Медведева за освобождение Северска

Напомним, ранее военные доложили президенту России Владимиру Путину о переходе Северска под контроль ВС РФ.По имеющимся данным, в город одними из первых вошли подразделения 6-й и 7-й казачьих бригад, которые в ходе боевых действий разгромили 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ, считавшуюся элитным формированием. Северск (историческое название — Яма) расположен вблизи Артёмовска (Бахмута). Согласно статистике 2022 года, численность населения города составляла около 11 тысяч жителей.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar