За прошедшую неделю российские военные освободили восемь населённых пунктов на различных участках фронта, включая ключевой город Северск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно заявлению, группировка «Север» освободила Лиман на харьковском направлении, «Запад» — Куриловку и Кучеровку, а «Юг» взял под контроль Северск и Червоное в ДНР. Также подразделения «Центра» освободили Ровное (ДНР), «Востока» — Остаповское в Днепропетровской области, а группировка «Днепр» — Новоданиловку в Запорожской области.

Напомним, ранее военные доложили президенту России Владимиру Путину о переходе Северска под контроль ВС РФ.По имеющимся данным, в город одними из первых вошли подразделения 6-й и 7-й казачьих бригад, которые в ходе боевых действий разгромили 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ, считавшуюся элитным формированием. Северск (историческое название — Яма) расположен вблизи Артёмовска (Бахмута). Согласно статистике 2022 года, численность населения города составляла около 11 тысяч жителей.