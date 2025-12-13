Иностранные наёмники устраивали садистские расправы над солдатами ВСУ в Северске
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign
В рядах ВСУ иностранные наёмники устраивали в Северске в ДНР настоящие пытки для своих сослуживцев с Украины, пользуясь привилегированным положением. Об этом рассказала жительница города Надежда Кондрашова в беседе с Минобороны РФ.
«Они сами между собой [дрались], особенно наёмники издеваются над самими вэсэушниками. Избили одного так, это не передать словами, чуть не закопали. Мирное население за него заступалось», — поделилась женщина.
Она добавила, что при этом солдаты ВСУ опасались отступать даже под мощным натиском российских войск и при угрозе погибнуть под артиллерийским огнём, так как позади работали заградотряды, сформированные из хорошо вооружённых нацистов. Женщина назвала бойцов ВСУ смертниками, которых бросил на убой Киев.
Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин получил подробные доклады о переходе Северска в ДНР под полный контроль ВС РФ. Глава государства поблагодарил командующего «Южной» группировкой войск, генерал-лейтенанта Сергея Медведева за освобождение города. Минобороны РФ уже показало первые кадры из Северска.
