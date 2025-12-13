В рядах ВСУ иностранные наёмники устраивали в Северске в ДНР настоящие пытки для своих сослуживцев с Украины, пользуясь привилегированным положением. Об этом рассказала жительница города Надежда Кондрашова в беседе с Минобороны РФ.

«Они сами между собой [дрались], особенно наёмники издеваются над самими вэсэушниками. Избили одного так, это не передать словами, чуть не закопали. Мирное население за него заступалось», — поделилась женщина.

Она добавила, что при этом солдаты ВСУ опасались отступать даже под мощным натиском российских войск и при угрозе погибнуть под артиллерийским огнём, так как позади работали заградотряды, сформированные из хорошо вооружённых нацистов. Женщина назвала бойцов ВСУ смертниками, которых бросил на убой Киев.