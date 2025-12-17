В 2026 году в ВС РФ сформируют 4 дивизии, 14 бригад и 39 полков

В 2026 году в составе Вооружённых сил России будет сформировано четыре дивизии, 14 бригад и 39 полков. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

Министр подчеркнул, что организационные изменения направлены на повышение управляемости, мобильности и автономности соединений. Он отметил, что в текущем году уже было создано пять дивизий.

«Всего в составе Вооружённых сил в этом году сформированы 5 дивизий, 13 бригад и 30 полков. А в следующем году предстоит сформировать ещё 4 дивизии, 14 бригад и 39 полков», — сказал глава военного ведомства.

Ранее Белоусов заявил, что российские войска на протяжении всего 2025 года уверенно удерживают стратегическую инициативу на всех участках специальной военной операции, ведя активные наступательные действия практически. Обеспечение целей СВО остаётся приоритетным направлением, а Вооружённые силы РФ подтверждают высокий уровень подготовки и способность решать поставленные задачи, указал министр.