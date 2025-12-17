Белоусов: ВС РФ удерживают стратегическую инициативу на СВО весь год

Российские войска уверенно удерживают стратегическую инициативу на всех участках СВО на протяжении всего 2025 года. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

«В течение всего года Вооружённые силы уверенно удерживают стратегическую инициативу. (ВС РФ — Прим. Life.ru) ведут активные наступательные действия практически на всех направлениях», — подчеркнул глава МО РФ.

По его словам, обеспечение целей специальной военной операции является приоритетным направлением. Белоусов подчеркнул, что Вооружённые силы РФ подтверждают высокий уровень подготовки и способность решать поставленные задачи.

Также Белоусов назвал город Константиновку, где в настоящее время продолжаются бои, ключом к последнему оплоту, контролируемому Киевом в Донбассе. По словам главы МО, Южная группировка войск уже заняла мощные укрепрайоны противника, включая Часов Яр, Курахово и Северск, а также ведёт сражение за Константиновку, которая является ключом к Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации.