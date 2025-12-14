Россия и США
«Буревестник»
Мессенджер MAX

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 18:26

В ходе встречи с военкорами Белоусов затронул «самый болезненный» вопрос

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Работающие в зоне СВО журналисты провели встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, в ходе которой обсудили ряд критически важных тем. Об этом сообщил военкор Дмитрий Стешин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что одним из пунктов диалога стал вопрос, который сами корреспонденты и их читатели считают «самым болезненным» для российских войск. Стешин не стал раскрывать его сути, но подчеркнул, что командование в курсе проблемы и текущее положение вещей его не устраивает.

«Командование в курсе [вопроса], и его такое положение вещей не устраивает (...) Если что, и мы подскажем, как независимые источники информации. У нас работа такая», — заявил он.

Кроме того, по словам военкора, в ходе беседы были затронуты темы качества боеприпасов и связи, а также вопросы, связанные с развитием нового рода войск — беспилотных систем. Журналисты предложили свою помощь в качестве независимых источников информации.

Белоусов поздравил военных РФ с освобождением Северска
Белоусов поздравил военных РФ с освобождением Северска

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российские подразделения уверенно продвигаются вперёд на Северском направлении, взламывая оборону противника и обеспечивая продвижение всей группировки войск. В своём поздравлении военнослужащих 6-й и 123-й отдельных гвардейских мотострелковых бригад, отличившихся при освобождении населённого пункта в Донецкой Народной Республике.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Андрей Белоусов
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar