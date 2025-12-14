В ходе встречи с военкорами Белоусов затронул «самый болезненный» вопрос

Работающие в зоне СВО журналисты провели встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, в ходе которой обсудили ряд критически важных тем. Об этом сообщил военкор Дмитрий Стешин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что одним из пунктов диалога стал вопрос, который сами корреспонденты и их читатели считают «самым болезненным» для российских войск. Стешин не стал раскрывать его сути, но подчеркнул, что командование в курсе проблемы и текущее положение вещей его не устраивает.

«Командование в курсе [вопроса], и его такое положение вещей не устраивает (...) Если что, и мы подскажем, как независимые источники информации. У нас работа такая», — заявил он.

Кроме того, по словам военкора, в ходе беседы были затронуты темы качества боеприпасов и связи, а также вопросы, связанные с развитием нового рода войск — беспилотных систем. Журналисты предложили свою помощь в качестве независимых источников информации.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российские подразделения уверенно продвигаются вперёд на Северском направлении, взламывая оборону противника и обеспечивая продвижение всей группировки войск. В своём поздравлении военнослужащих 6-й и 123-й отдельных гвардейских мотострелковых бригад, отличившихся при освобождении населённого пункта в Донецкой Народной Республике.