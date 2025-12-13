Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 17:27

Белоусов: Российские бойцы уверенно продвигаются на Северском направлении

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские бойцы уверенно продвигаются вперёд на Северском направлении. Данное заявление сделал Министр обороны России Андрей Белоусов, поздравив военнослужащих 6-й и 123-й отдельных гвардейских мотострелковых бригад в освобождение населённого пункта в Донецкой народной республики.

«Глава военного ведомства отметил, что военнослужащие уверенно продвигаются вперед на северском направлении, взламывая оборону противника, обеспечивая продвижение всей группировки войск», — говорится в сообщении от военного ведомства.

Министр обратил внимание, что гвардейцы действуют на наиболее сложных участках фронта, демонстрируя образцы мужества. Белоусов также заявил, что подвиг военнослужащих, павших в ходе боевых действий, навсегда останется в памяти. Он поблагодарил бойцов за верность воинскому долгу и успешное выполнение задач, выразив уверенность, что они продолжать выполнять миссии с честью, защищая интересы и обеспечивая безопасность государства.

Отдельные поздравления министр адресовал личному составу 153-го танкового полка, отличившегося при освобождении Куриловки в Харьковской области. По его словам, танкисты эффективно выполняют поставленные задачи на богуславском направлении, срывая атаки и преодолевая укреплённые позиции. Эти действия создают условия для успешного продвижения всей оперативной группировки.

Слова благодарности и признательности прозвучали также в адрес командования и бойцов 272-го мотострелкового полка, проявивших готовность к защите Отечества. Министр констатировал, что стойкость и героизм личного состава вносят решающий вклад в общий успех и приближают день окончательной победы. Кроме того, подвиги солдат, по его словам, станут символом отваги и войдут в историю ратных подвигов.

Военный эксперт раскрыл неоценимое значение взятия Северска для исхода СВО
Военный эксперт раскрыл неоценимое значение взятия Северска для исхода СВО

Напомним, что российские военные за неделю установили контроль над восемью населёнными пунктами на разных направлениях фронта, включая ключевой город Северск. Группировка войск «Центр» взяла под контроль Ровное в ДНР. На других участках подразделения также продолжали успешное наступление. Освобождённые территории имеют важное оперативное значение для дальнейших действий.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Андрей Белоусов
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar