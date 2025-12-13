Российские бойцы уверенно продвигаются вперёд на Северском направлении. Данное заявление сделал Министр обороны России Андрей Белоусов, поздравив военнослужащих 6-й и 123-й отдельных гвардейских мотострелковых бригад в освобождение населённого пункта в Донецкой народной республики.

«Глава военного ведомства отметил, что военнослужащие уверенно продвигаются вперед на северском направлении, взламывая оборону противника, обеспечивая продвижение всей группировки войск», — говорится в сообщении от военного ведомства.

Министр обратил внимание, что гвардейцы действуют на наиболее сложных участках фронта, демонстрируя образцы мужества. Белоусов также заявил, что подвиг военнослужащих, павших в ходе боевых действий, навсегда останется в памяти. Он поблагодарил бойцов за верность воинскому долгу и успешное выполнение задач, выразив уверенность, что они продолжать выполнять миссии с честью, защищая интересы и обеспечивая безопасность государства.

Отдельные поздравления министр адресовал личному составу 153-го танкового полка, отличившегося при освобождении Куриловки в Харьковской области. По его словам, танкисты эффективно выполняют поставленные задачи на богуславском направлении, срывая атаки и преодолевая укреплённые позиции. Эти действия создают условия для успешного продвижения всей оперативной группировки.

Слова благодарности и признательности прозвучали также в адрес командования и бойцов 272-го мотострелкового полка, проявивших готовность к защите Отечества. Министр констатировал, что стойкость и героизм личного состава вносят решающий вклад в общий успех и приближают день окончательной победы. Кроме того, подвиги солдат, по его словам, станут символом отваги и войдут в историю ратных подвигов.

Напомним, что российские военные за неделю установили контроль над восемью населёнными пунктами на разных направлениях фронта, включая ключевой город Северск. Группировка войск «Центр» взяла под контроль Ровное в ДНР. На других участках подразделения также продолжали успешное наступление. Освобождённые территории имеют важное оперативное значение для дальнейших действий.