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Опубликовано 17 декабря 2025, 18:28

В Харьковской области ликвидированы пять украинских разведчиков из ГУР МО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

В Харьковской области на Купянском направлении были ликвидированы пять военных из состава Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах России.

По его словам, военнослужащие с позывными Клим, Девятый, Лоти, Федор и Волга были уничтожены, о чём свидетельствуют некрологи, опубликованные на официальной странице их подразделения.

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Ранее сообщалось, что ВС России ликвидировали группу колумбийских наёмников под Купянском. Была применена комплексная огневая работа. В ней были синхронизировали действия артиллерийских подразделений, операторов ударных дронов и специалистов войск беспилотных систем.

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Анастасия Никонорова
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