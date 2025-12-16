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Опубликовано 16 декабря 2025, 09:36

Армия России освободила Новоплатоновку в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Военнослужащие группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Новоплатоновка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«[Военнослужащие ВС РФ] в результате активных действий освободили населённый пункт Новоплатоновка Харьковской области», — говорится в сообщении.

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Ранее начальник Генштаба ВС РФ Герасимов доложил об углублении буферной зоны в Сумской и Харьковской областях. Также ведётся активное наступление в Днепропетровской и Запорожской областях.

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Мария Любицкая
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