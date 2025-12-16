Военнослужащие группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Новоплатоновка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«[Военнослужащие ВС РФ] в результате активных действий освободили населённый пункт Новоплатоновка Харьковской области», — говорится в сообщении.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Герасимов доложил об углублении буферной зоны в Сумской и Харьковской областях. Также ведётся активное наступление в Днепропетровской и Запорожской областях.