Герасимов доложил Путину об углублении буферной зоны в Сумской и Харьковской областях
Российские военные занимаются расширением глубины зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе Верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.
«Войска объединённой группировки ведут боевые действия в соответствии с замыслом СВО. В зоне ответственности группировки «Север» основные усилия сосредоточены на увеличении глубины зоны безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей», — пояснил он.
Герасимов добавил, что солдаты Восточной группировки войск форсировали реку Гайчур и сейчас активно идут в наступление в Днепропетровской и Запорожской областях.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области российские подразделения освободили село Лиман, расположенное под Волчанском. Выбить боевиков с территории удалось группировке войск «Север».
