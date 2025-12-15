Прямая линия 2025
15 декабря, 09:43

Российские войска освободили Песчаное в Днепропетровской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные освободили Песчаное в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

Населённый пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий. Также, освобождая Песчаное, бойцы создали плацдарм у реки Гайчур, уточняет ТАСС.

«Создан плацдарм на западном берегу реки Гайчур, взят под контроль участок местности площадью более трех квадратных километров», — подчеркнули в силовых структурах.

На таран: Минобороны показало видео уничтожения переделанного в тяжёлый дрон самолёта ВСУ
На таран: Минобороны показало видео уничтожения переделанного в тяжёлый дрон самолёта ВСУ

А накануне бойцы группировки «Восток» прорвали оборону противника и водрузили российский флаг в освобожденной Варваровке.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

    avatar