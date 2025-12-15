На таран: Минобороны показало видео уничтожения переделанного в тяжёлый дрон самолёта ВСУ
Минобороны показало видео уничтожения переделанного в тяжёлый дрон самолёта ВСУ
Российские расчёты FPV-дронов уничтожили тяжёлый украинский ударный беспилотник E-300 Enterprise, переделанный из легкомоторного самолёта. Минобороны РФ опубликовало кадры тарана и последствия удара в районе населённого пункта Родинское в ДНР (рядом с освобождённым Красноармейском).
Момент уничтожения вражеского беспилотника. Видео © Минобороны России
Дрон-камикадзе был способен нести до 300 килограммов взрывчатки на расстояние до 2000 километров. На кадрах запечатлён момент атаки российского дрона и обломки уничтоженного E-300 Enterprise.
Ранее стало известно, что в Сумской области ВСУ значительно сократили использование FPV-дронов. По словам военнослужащего мотострелковой бригады, противник стал намного реже применять так называемые «птички». Артиллерийские обстрелы также носят единичный характер, что ощущается на передовой.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.
Обложка © Минобороны России