На таран: Минобороны показало видео уничтожения переделанного в тяжёлый дрон самолёта ВСУ

Российские расчёты FPV-дронов уничтожили тяжёлый украинский ударный беспилотник E-300 Enterprise, переделанный из легкомоторного самолёта. Минобороны РФ опубликовало кадры тарана и последствия удара в районе населённого пункта Родинское в ДНР (рядом с освобождённым Красноармейском).

Момент уничтожения вражеского беспилотника. Видео © Минобороны России

Дрон-камикадзе был способен нести до 300 килограммов взрывчатки на расстояние до 2000 километров. На кадрах запечатлён момент атаки российского дрона и обломки уничтоженного E-300 Enterprise.

Ранее стало известно, что в Сумской области ВСУ значительно сократили использование FPV-дронов. По словам военнослужащего мотострелковой бригады, противник стал намного реже применять так называемые «птички». Артиллерийские обстрелы также носят единичный характер, что ощущается на передовой.