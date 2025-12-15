Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 09:02

На таран: Минобороны показало видео уничтожения переделанного в тяжёлый дрон самолёта ВСУ

Минобороны показало видео уничтожения переделанного в тяжёлый дрон самолёта ВСУ

Российские расчёты FPV-дронов уничтожили тяжёлый украинский ударный беспилотник E-300 Enterprise, переделанный из легкомоторного самолёта. Минобороны РФ опубликовало кадры тарана и последствия удара в районе населённого пункта Родинское в ДНР (рядом с освобождённым Красноармейском).

Момент уничтожения вражеского беспилотника. Видео © Минобороны России

Дрон-камикадзе был способен нести до 300 килограммов взрывчатки на расстояние до 2000 километров. На кадрах запечатлён момент атаки российского дрона и обломки уничтоженного E-300 Enterprise.

Сержант Вооружённых сил России Лацвик уничтожил из гранатомёта танк ВСУ
Сержант Вооружённых сил России Лацвик уничтожил из гранатомёта танк ВСУ

Ранее стало известно, что в Сумской области ВСУ значительно сократили использование FPV-дронов. По словам военнослужащего мотострелковой бригады, противник стал намного реже применять так называемые «птички». Артиллерийские обстрелы также носят единичный характер, что ощущается на передовой.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Минобороны России

Мария Любицкая
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar