Боец Персей сообщил о снижении активности FPV-дронов ВСУ в Сумской области

Военнослужащий 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады сообщил, что в Сумской области Вооружённые силы Украины значительно сократили использование FPV-дронов. Об этом ТАСС рассказал боец с позывным Персей.

В беседе с агентством он отметил, что противник стал намного реже применять так называемые «птички». По его словам, артиллерийские обстрелы также носят единичный характер, что ощущается на передовой.

Военнослужащий добавил, что данные объективного контроля свидетельствуют о панических настроениях в рядах ВСУ в этом районе. По мнению собеседника агентства, российские войска одерживают верх, и противник это чувствует.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что всем военнослужащим, защищающим Россию, и их семьям следует обеспечить равную поддержку, независимо от формального статуса проводимой операции. Внимание главы государства обратили на разницу в мерах поддержки для участников СВО и контрактников, участвующих в контртеррористической операции в приграничных областях. Путин подчеркнул, что боевые действия в зоне СВО и в зоне КТО по своей сути не отличаются, и этот принцип должен лежать в основе социальной политики. Вместе с тем российский лидер поручил правительству и своей администрации оперативно устранить существующие несоответствия.