Более 50 военных ВСУ уничтожены при ударе по построению в Сумской области

Российские войска нанесли удар по скоплению военнослужащих ВСУ в Сумской области. Об этом в телеграм-канале заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Был нанесён удар по военному построению ВСУ в Сумской области. Пока погибших — 51 военный, раненых — больше сотни. Там были маленький склад с минами и казарма. Приехали большие чины, вручали награды. Были армейские и офицеры ГУР», — рассказал он.

Лебедев уточнил, что часть личного состава прибыла на это место для доукомплектования после боёв. Им как раз добавили свежий резерв и отмечали отличившихся. По его словам, пока что территория оцеплена, а кареты скорой помощи стали пропускать совсем недавно. Работы по разбору завалов тоже только началась, при этом шансов найти под ними выживших немного.

Ранее Армия России нанесла удар «Кинжалами» по объектам противника Кременчуге в Полтавской области. Военный эксперт связал применение такого оружия с возможным уничтожением защищённых подземных объектов, таких как секретные производственные мощности или стратегическое топливное предприятие.