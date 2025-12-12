Целью «Кинжалов» в Кременчуге мог стать секретный подземный объект ВСУ

Российские Вооружённые силы могли уничтожить секретный подземный объект ВСУ в Полтавской области, применив для этого ракеты «Кинжал». О цели удара порассуждал военный эксперт Василий Дандыкин.

«Просто так «Кинжалы» не летают… Если ими наносится удар, то только целенаправленный, чтобы пробить многометровый слой бетона», — сказал он в разговоре с АиФ.

Промышленный центр Полтавской области подвергся мощной атаке Армии России ночью. Предположительно, целью ударов стали подземные производственные мощности ВСУ и крупнейший украинский НПЗ.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что с 6 по 12 декабря ВС РФ нанесли серию мощных ударов, включая применение гиперзвуковых ракет «Кинжал», по военной инфраструктуре Украины. Целями атаки стали предприятия оборонной промышленности, объекты ТЭК, транспортные узлы, аэродромы, порты, цеха сборки беспилотников и пункты дислокации. В военном ведомстве эти меры назвали ударами возмездия в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам РФ.