Российские Вооружённые Силы нанесли серию мощных ударов по военной инфраструктуре Украины в ответ на атаки по гражданским объектам на территории РФ. Как сообщили в Минобороны, с 6 по 12 декабря были проведены массированный и пять групповых ударов, в том числе с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Целями стали предприятия оборонной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса, транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая ВСУ, а также цеха сборки и запуска ударных беспилотников, склады горючего и пункты дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. В ведомстве охарактеризовали эти действия как ответ на террористические атаки Украины.

Ранее сообщалось, что российские ударные беспилотники «Герань» нанесли удар по пункту управления 15-го пограничного отряда Украины в районе города Сумы. В результате операции украинская сторона потеряла значительное число личного состава, в том числе командные кадры, и лишилась большей части автотранспорта.