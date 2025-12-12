Путин в Индии
12 декабря, 09:30

Один массированный и пять групповых: Минобороны отчиталось об ударах возмездия «Кинжалами» по объектам ВСУ

Обложка © Wikipedia / kremlin.ru

Российские Вооружённые Силы нанесли серию мощных ударов по военной инфраструктуре Украины в ответ на атаки по гражданским объектам на территории РФ. Как сообщили в Минобороны, с 6 по 12 декабря были проведены массированный и пять групповых ударов, в том числе с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Целями стали предприятия оборонной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса, транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая ВСУ, а также цеха сборки и запуска ударных беспилотников, склады горючего и пункты дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. В ведомстве охарактеризовали эти действия как ответ на террористические атаки Украины.

Новости СВО. ВС РФ взяли Северск, ВСУ бегут из-под Купянска и из Димитрова, Зеленский готов провести референдум по судьбе Донбасса, 12 декабря

Ранее сообщалось, что российские ударные беспилотники «Герань» нанесли удар по пункту управления 15-го пограничного отряда Украины в районе города Сумы. В результате операции украинская сторона потеряла значительное число личного состава, в том числе командные кадры, и лишилась большей части автотранспорта.

