Новости СВО. ВС РФ взяли Северск, ВСУ бегут из-под Купянска и из Димитрова, Зеленский готов провести референдум по судьбе Донбасса, 12 декабря Оглавление Курская область, 12 декабря Харьковская область, 12 декабря Донецкая Народная Республика, 12 декабря У Зеленского и Ермака нашли иностранные паспорта Зеленский допустил референдум по территориальным уступкам Армия России наступает на севере ДНР и в Харьковской области, Ермак и Зеленский могут оказаться иностранными гражданами, Киев предлагает новый мирный план — дайджест Life.ru. 11 декабря, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в Харьковской области и на севере ДНР. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 12 декабря

Группировка «Север» отработала по позициям ВСУ в районах Рыжевки и Искрисковщины. ВСУ понесли потери от российских дроноводов и артиллеристов. Кроме того, в Мирополье и Андреевке ВСУ пострадали после ударов «Солнцепёками».

Зафиксирована гибель женщины-военнослужащей. Она была приписана к 116-й бригаде Территориальной обороны. Однако погибла она от сердечного приступа, до которого её довел командир Максим Литвиненко.

Харьковская область, 12 декабря

Сразу несколько населённых пунктов Харьковской области перешли под контроль России. На Волчанском направлении освобождён Лиман.

— Ближайшие цели на этом участке фронта — населённые пункты Вильча, Графское и Симоновка. Российская армия продолжает расширять зону контроля на территории противника, формируя буферную зону вдоль границы с Белгородской областью, — предположил военный корреспондент Александр Коц.

Кроме того, генерал армии Валерий Герасимов заявил о взятии Кучеровки и Куриловки. Эти населённые пункты находятся на восточном берегу реки Оскол и в нескольких километрах от Купянска.

Расчёты FPV-дронов КВН-23 подразделений БПС 106-й воздушно-десантной дивизии уничтожают позиции ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 12 декабря

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Северска. За этот город бои шли долго, но в итоге противник под натиском наших войск покинул его.

— Мы понимаем, что, создав этот укрепрайон в районе Северска и в самом городе, противник рассчитывал на то, что мы увязнем в штурме этого города и тем самым он сможет сдержать наше наступление. У противника ничего не получилось, — подчеркнул Владимир Путин.

Также Герасимов рассказал об успехах наших войск в Константиновке.

— Штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются с боями в городе Константиновка. 45 процентов зданий в этом населённом пункте — под нашим контролем, — заявил Герасимов.

Уже сейчас эксперты рассуждают о скорых боях за Святогроск и Славянск.

— Выход на Святогорск будет тяжёлым, он стоит на серьёзной возвышенности, и там лавра, которую наше руководство хочет сохранить в приемлемой целостности, — считает военкор Тимофей Ермаков.

Одновременно с этим бои идут в Димитрове (Мирнограде). По словам начальника Генерального штаба, столкновения фиксируются в центре, на севере и на северо-востоке города. По-прежнему боевики ВСУ сдаются в плен.

— Нас завели в Мирноград. Нашей задачей было слушать, что вокруг, и докладывать. Откуда огонь, какая проезжает техника. Потом, когда нас побомбило в подвале, пришли пацаны, предложили сдаться, и мы сдались. У нас один раненый, сразу ему перевязку сделали. Дали нам покушать, чай горячий, сигареты, в этом плане всё четко, — накануне рассказал сложивший оружие Иван Дзюба.

При этом ВСУ проводят в городе некую перегруппировку. Кроме того, была попытка прорыва. Для многих украинских боевиков она закончилась плачевно.

— Как минимум часть гарнизона с боями (и потерями) сумела через н.п. Светлое просочиться и прорваться к своим, — сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

Карта СВО на 12 декабря 2025 года. Подразделения 3-й армии группировки войск «Юг» завершили освобождение Северска. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

У Зеленского и Ермака нашли иностранные паспорта

Различные источники сообщают, что у бывшего главы Офиса президента Украины при обыске найдены паспорта Израиля, Великобритании, Сент-Киттс и Невиса и Багам на имя Владимира Зеленского. Аналогичные документы могут быть и у Андрея Ермака. Кроме того, набор гражданств имеется у «кошелька» Зеленского Тимура Миндича.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский может быть обладателем российского гражданства.

Зеленский допустил референдум по территориальным уступкам

СМИ стали известны пункты отредактированного Украиной плана по урегулированию конфликта. Он представляет собой изменённый документ, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Территория Донбасса и Крыма будет признана за Россией, границы Херсонской и Запорожской областей фиксируются по линии боевого соприкосновения, а части других регионов Украины, где на данный момент есть ВС РФ, будут переданы Киеву. Ограничивается численность ВСУ до 800 тысяч человек. Также нет чёткого срока проведения выборов на Украине. Однако Владимир Зеленский утверждает, что по некоторым пунктам соглашения нет выработанной позиции.

— Территории Донецкой области и ЗАЭС — ключевые несогласованные пункты американского мирного плана, — заявил украинский диктатор.

Wall Street Journal пишет, что американская администрация давит на Зеленского, чтобы тот принял условия соглашения, в котором есть потеря территорий и уменьшение личного состава ВСУ. Свою позицию Трамп озвучил в разговоре с европейскими лидерами.

Владимир Зеленский в беседе с украинскими журналистами заявил, что на Украине может пройти референдум по территориальным вопросам. Ранее он даже мысли такой не допускал.

Авторы Даниил Черных