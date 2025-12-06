Российские ударные беспилотники «Герань» нанесли удар по пункту управления 15-го пограничного отряда Украины в районе города Сумы. Информацию о результатах операции распространили «Бесстрашные» из группировки российских войск ВС РФ «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

Как сообщается, в районе населенного пункта Кияница было нанесено несколько ударов, в результате которых полностью уничтожен командный объект и находившаяся там техника противника. По данным источника, украинская сторона понесла потери в живой силе, включая командный состав, а также лишилась практически всего автотранспорта.

«На Сумском направлении в районе Кияницы несколькими ударами БПЛА «Герань» уничтожен пункт управления 15-го погранотряда ГПСУ. Ресурсы противника подтверждают потери в живой силе убитыми и ранеными, в том числе в командном составе», — пишут «Бесстрашные».

Ранее Life.ru рассказывал, как российские военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили беспилотниками целую группу украинских боевиков, которая направлялась устанавливать свой флаг на передовой. Они собирались снять видео и преподнести это как локальную победу.