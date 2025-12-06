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Опубликовано 6 декабря 2025, 03:57

ВС РФ уничтожили группу пехоты ВСУ при попытке установить украинский флаг

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Операторы беспилотников группировки войск «Восток» поразили группу пехоты Вооружённых сил Украины, которая готовилась к демонстративной установке украинского флага на передовой. Как сообщило РИА «Новости», российский дрон обнаружил и ликвидировал цель.

Как заявил оператор БПЛА с позывным Хруст, наличие флага у одного из украинских военнослужащих указывало на подготовку к пропагандистской акции.

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Ранее боевики ВСУ попытались установить флаг в Красноармейске с помощью нейросети. На оригинальных кадрах российского военного ведомства запечатлены военнослужащие с государственным флагом Российской Федерации. Однако украинские бойцы с помощью искусственного интеллекта заменили его на флаг Украины, представив результат как свою победу.

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Артём Гапоненко
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