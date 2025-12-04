Российский боец рассказал, как ВСУ убили вставшего на колени мирного жителя с белым флагом

Российские штурмовики поделились деталями операции по освобождению Красноармейска. Их рассказы приводит Kp.ru.

Город долгое время был важным логистическим центром для ВСУ, но постепенно утратил стратегическое значение, что могло подорвать моральный дух обороняющихся. Российские войска методично сжимали кольцо окружения, стремясь минимизировать потери.

Один из бойцов с позывным Лом описал, как после прорыва обороны ситуация стала развиваться стремительно, подобно снежной лавине. С появлением российских операторов беспилотников украинские подразделения начали отход, что позволило наладить наземное снабжение штурмовых групп. После короткой передышки военные занялись эвакуацией мирных жителей. Однако ВСУ не давали людям уходить из города так легко.

«Сам видел. Парень на велосипеде выезжал из Красноармейска. У него при себе был рюкзак, а в руке белый флаг. Он услышал украинский дрон-камикадзе, остановился, встал на колени, и его убили», — рассказал Лом.

Напомним, что глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска 1 декабря. Военные обозреватели считают, что этот город был ключевой фортецией Украины.