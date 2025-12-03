Красноармейск был ключевой фортецией Украины, заявил военный обозреватель

«Красноармейск — это была очень мощная украинская фортеция, которая стояла у нас на пути и мешала дальнейшему освобождению Донбасса. Для Зеленского и Сырского он имел не только военное и политическое, но и моральное значение», — подчеркнул эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».