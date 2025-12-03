Красноармейск был ключевой фортецией Украины, заявил военный обозреватель
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Взятие Красноармейска — мощной украинской фортеции на Донбассе — кардинально меняет оперативную обстановку. Военный обозреватель Виктор Баранец назвал взятие города ключевым успехом, который открывает российской армии путь к полному освобождению Донецкой области.
«Красноармейск — это была очень мощная украинская фортеция, которая стояла у нас на пути и мешала дальнейшему освобождению Донбасса. Для Зеленского и Сырского он имел не только военное и политическое, но и моральное значение», — подчеркнул эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».
По его словам, украинское руководство представляло город как неприступную крепость, способную навсегда остановить российское продвижение. Теперь, как отметил Баранец, это препятствие преодолено, что создаёт пространство для решения основной задачи.
Напомним, начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил Владимиру Путину, что российские подразделения установили полный контроль над Красноармейском (Покровском) в ДНР и Волчанском в Харьковской области. Наши бойцы подняли государственный флаг России на главной площади.
