Путин призвал уравнять поддержку бойцов СВО и защитников приграничья

Всем военнослужащим, защищающим Россию, и их семьям следует обеспечить равную поддержку, независимо от формального статуса проводимой операции. Данное заявление сделал президент России Владимир Путин, комментируя соответствующий доклад на заседании Совета по правам человека.

Внимание главы государства обратили на разницу в мерах поддержки для участников СВО и контрактников, участвующих в контртеррористической операции в приграничных областях. Путин подчеркнул, что боевые действия в зоне СВО и в зоне КТО по своей сути не отличаются, и этот принцип должен лежать в основе социальной политики. Вместе с тем российский лидер поручил правительству и своей администрации оперативно устранить существующие несоответствия. Он подчеркнул, что формальности не должны влиять на суть принимаемых решений.

«Я поручу и правительству, и администрации сделать всё для того, чтобы эти вопросы были решены как можно быстрее. Это касается и контрактников в зоне проведения контртеррористической операции. Ну, какая разница на самом деле, какова юридическая форма этих боевых действий? Боевые действия не отличаются, что в зоне СВО, что в зоне КТО», — подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что Совет по правам человека должен сосредоточить максимум внимания на мерах поддержки участников СВО и их семей. Особое значение он придал поддержке ветеранов боевых действий, их адаптации и реализации в гражданской жизни после завершения службы.