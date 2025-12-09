Путин призвал защитить права детей бойцов СВО, родившихся после их гибели

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека подчеркнул, что дети военнослужащих, погибших в ходе СВО, которые родились уже после смерти своих отцов, должны быть обеспечены всеми полагающимися мерами государственной поддержки. Глава государства отреагировал на информацию о случаях, когда таким семьям отказывают в выплатах по причине того, что ребёнок ещё не появился на свет в момент гибели кормильца.

«[Это] касается, конечно, и обеспечения прав детей, которые родились после гибели их отца. Ну, разумеется, нужно всё обеспечить. Здесь и слов нет», — подчеркнул Путин.

Глава государства поручил детально рассматривать каждый подобный случай.

Кроме того, Владимир Путин поручил СПЧ уделить максимум внимания мерам поддержки участников СВО и их семей. Он напомнил о необходимости поддержки семей погибших и тех, кто проходит адаптацию после службы.