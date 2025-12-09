Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 декабря, 15:09

Путин призвал защитить права детей бойцов СВО, родившихся после их гибели

Обложка © kremlin

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека подчеркнул, что дети военнослужащих, погибших в ходе СВО, которые родились уже после смерти своих отцов, должны быть обеспечены всеми полагающимися мерами государственной поддержки. Глава государства отреагировал на информацию о случаях, когда таким семьям отказывают в выплатах по причине того, что ребёнок ещё не появился на свет в момент гибели кормильца.

«[Это] касается, конечно, и обеспечения прав детей, которые родились после гибели их отца. Ну, разумеется, нужно всё обеспечить. Здесь и слов нет», — подчеркнул Путин.

Глава государства поручил детально рассматривать каждый подобный случай.

Путин назвал безобразием выселение семей бойцов СВО из жилья

Кроме того, Владимир Путин поручил СПЧ уделить максимум внимания мерам поддержки участников СВО и их семей. Он напомнил о необходимости поддержки семей погибших и тех, кто проходит адаптацию после службы.

