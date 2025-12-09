Путин назвал безобразием выселение семей бойцов СВО из жилья

Президент России Владимир Путин назвал безобразием случаи выселения родственников участников специальной военной операции из служебного и иного жилья. Данные слова прозвучали после слушания доклада во время заседания Совета по правам человека.

Глава государства подчеркнул, что ситуация, когда члены семей военнослужащих, находящихся на фронте, лишаются недвижимости, является недопустимой, независимо от статуса этого жилого помещения. Путин потребовал разбираться с каждым конкретным случаем, выявлять пофамильно ответственных за такие решения и применять к ним соответствующие меры наказания.

«Странно, что членов семей участников специальной военной операции выселяют из жилья. Да какой бы статус ни носило это жильё — человек на фронте, воюет. Что за бред вообще? Это вообще безобразие. Надо просто разбираться с каждым конкретным случаем: кто это делает? Пофамильно надо выявлять этих людей и наказывать соответствующим образом», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин поручил срочно изменить законодательство, которое лишает семьи погибших участников СВО права на жильё, если военнослужащий не успел его получить при жизни. Поводом для решения стал инцидент, при котором погибший военный, бывший сирота, получил квартиру, но не успел оформить в ней регистрацию для своей семьи. Президент, уточнив, что регистрация по месту жительства всё же была оформлена, назвал подобные ситуации недопустимыми