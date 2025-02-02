Бастрыкин требует доклад из-за выселения семьи бойца СВО из жилья в Краснодаре
В Краснодарском крае начали проверку по факту выселения семьи бойца СВО из единственного жилья. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад из-за возможных нарушений жилищных прав. Об этом сообщили в Следственном комитете.
«В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверки по сообщению о возможном нарушении жилищных прав семьи участника СВО в Краснодарском крае. По данному факту организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Семья участника специальной военной операции из Краснодарского края записала видеообращение к председателю СК России. Бастрыкину сообщили, что родственники могут быть выселены из единственного жилья по причине возможной ошибки, допущенной сотрудниками службы судебных приставов. С данным вопросом уже начали разбираться.
Доклад о ходе процессуальной проверки, установленных обстоятельствах и по доводам видеообращения представит руководитель СУ СК России по Краснодарскому краю Маслов А.К.
Ранее подобная ситуация произошла в Бурятии. Там 20-летнего участника СВО пытались выгнать из служебной квартиры. Историю рассказали президенту России Владимиру Путину, который решил самостоятельно урегулировать этот вопрос. В итоге в Бурятии было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК России («Халатность»).
Life.ru