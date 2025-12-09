Путин поручил СПЧ обсудить поддержку и адаптацию ветеранов СВО

Совет по правам человека (СПЧ) должен уделить максимум внимания мерам поддержки участников СВО и их семей. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, уточнив, что важно не только защищать права, но и помогать ветеранам возвращаться к мирной жизни.

«Не сомневаюсь, что вы продолжите уделять самое пристальное внимание обеспечению прав участников специальной военной операции и членов их семей, тех, кто потерял своих близких. Поддерживать ветеранов боевых действий, помогать им адаптироваться, реализовать себя в мирной жизни», — заявил российский лидер на заседании СПЧ.

Президент подчеркнул, что Совет обсудит дополнительные шаги, которые могут улучшить положение участников спецоперации и контртеррористических действий. Он напомнил о необходимости поддержки семей погибших и тех, кто проходит адаптацию после службы.

Напомним, что Владимир Путин собрал заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека накануне Международного дня прав человека. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции, в ходе которого глава государства поблагодарил членов совета за их работу. Путин отметил, что граждане доверяют Совету и ценят его деятельность, которая зачастую связана с решением сложных и эмоционально напряжённых вопросов.