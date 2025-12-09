Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 14:34

Путин поручил СПЧ обсудить поддержку и адаптацию ветеранов СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Совет по правам человека (СПЧ) должен уделить максимум внимания мерам поддержки участников СВО и их семей. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, уточнив, что важно не только защищать права, но и помогать ветеранам возвращаться к мирной жизни.

«Не сомневаюсь, что вы продолжите уделять самое пристальное внимание обеспечению прав участников специальной военной операции и членов их семей, тех, кто потерял своих близких. Поддерживать ветеранов боевых действий, помогать им адаптироваться, реализовать себя в мирной жизни», — заявил российский лидер на заседании СПЧ.

Президент подчеркнул, что Совет обсудит дополнительные шаги, которые могут улучшить положение участников спецоперации и контртеррористических действий. Он напомнил о необходимости поддержки семей погибших и тех, кто проходит адаптацию после службы.

Путин заявил, что за всеми цифрами нужно видеть человека
Путин заявил, что за всеми цифрами нужно видеть человека

Напомним, что Владимир Путин собрал заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека накануне Международного дня прав человека. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции, в ходе которого глава государства поблагодарил членов совета за их работу. Путин отметил, что граждане доверяют Совету и ценят его деятельность, которая зачастую связана с решением сложных и эмоционально напряжённых вопросов.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • спч
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar