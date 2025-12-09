Путин заявил, что за всеми цифрами нужно видеть человека

Президент России Владимир Путин призвал оценивать достижение национальных целей через реальное улучшение жизни граждан. Такое заявление он сделал, открывая заседание Совета по правам человека.

Глава государства подчеркнул, что за плановыми показателями и цифрами всегда необходимо видеть конкретного человека, его интересы и потребности. По его словам, важно понимать, как запланированные результаты ощущаются на практике и отражаются на благополучии российских семей. Такой общественный мониторинг и контроль реализации нацпроектов Путин назвал одной из ключевых задач СПЧ.

«За планами и цифрами всегда важно видеть человека, его интересы и потребности. Понимать, как конкретные результаты, зафиксированные на бумаге, ощущают себя в реальной жизни, как это всё работает в реальной жизни, как люди ощущают себя в связи с реализацией наших планов, и как это отражается на благополучии российских семей», — сказал Путин.

Президент напомнил, что защита социально-экономических прав граждан и развитие гражданского общества являются ведущими направлениями деятельности СПЧ. Он обратил внимание, что цели страны и показатели их достижения зафиксированы в национальных проектах. О ходе их реализации он подробно говорил с правительством и главами регионов накануне, 8 декабря.

Напомним, что Владимир Путин собрал заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека накануне Международного дня прав человека. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции, в ходе которого глава государства поблагодарил членов совета за их работу. Путин отметил, что граждане доверяют Совету и ценят его деятельность, которая зачастую связана с решением сложных и эмоционально напряжённых вопросов.