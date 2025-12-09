Путин: Развитие России строится на семье и Родине

Президент России Владимир Путин в День Героев Отечества подчеркнул важность семьи для воспитания человека и формирования патриотизма. Об этом он рассказал в Георгиевском зале Большого Кремлёвского Дворца, где вручал медали «Золотая Звезда» Героям России.

Путин — о роли семьи. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«В семье все куётся, в семье на ноги становится человек и физически, и морально, всё закладывается в семье. Поэтому и вся наша политика вокруг семей и складывается. Что-то получается, что-то лучше, что-то не получается, но общая задача, общий вектор развития складывается вокруг семьи. И вокруг Родины, потому что Родина и есть наша большая, огромная, сплочённая семья», — подчеркнул Путин в своём выступлении.

Глава государства также выразил благодарность за добрые слова в свой адрес и восхищение профессионализмом лётчиков и военнослужащих, выполняющих сложные задачи в условиях опасности.

Сегодня отмечается День Героев Отечества, который был установлен Федеральным законом в 2007 году. Памятная дата приурочена к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца — высшей военной награды, введённой Екатериной II в 1769 году, которой награждали офицеров и генералов за особую отвагу в боях. В современности в этот день чествуют Героев Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, подчёркивая их вклад в защиту Родины.