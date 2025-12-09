Путин обнял мать Героя России Афанасьева, погибшего на СВО

Глава государства Владимир Путин в День Героев Отечества в Кремле вручил медаль «Золотая Звезда» Герой России посмертно присвоенную сержанту Никите Афанасьеву. Звание было присвоено за проявленное мужество и героизм при исполнении воинского долга.

Путин вручил медаль «Золотая Звезда» матери и вдове погибшего на СВО сержанта Афанасьева. Видео © Life.ru

Путин лично передал медаль матери погибшего солдата Татьяне Афанасьевой и его жене Марине Бородиной. Президент выразил соболезнования и благодарность семье за воспитание и поддержку героя, отметив, что Никита исполнил свой долг с достоинством и героизмом. Также российский лидер обнял мать погибшего героя, поцеловал её в лоб и вручил медаль сына.

Сегодня отмечается День Героев Отечества, который был установлен Федеральным законом в 2007 году. Памятная дата приурочена к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца — высшей военной награды, введённой Екатериной II в 1769 году, которой награждали офицеров и генералов за особую отвагу в боях. В современности в этот день чествуют Героев Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, подчёркивая их вклад в защиту Родины.