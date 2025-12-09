Путин назвал главную черту, которая объединяет Героев России

Готовность ставить интересы страны выше собственных – это то, что объединяет всех героев, будь то военные, сотрудники спецслужб, первопроходцы, врачи или представители других профессий. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что их жизненный путь наглядно демонстрирует характер, силу и дух нации.





Путин принимает участие в церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России. Видео © Life.ru

«Воины, солдаты и офицеры, сотрудники спецслужб и правоохранительных органов, первопроходцы, покровители космоса, лётчики, полярники, врачи, то есть и представители мирных профессий, совершившие героические поступки, всех их роднит готовность превыше всего ставить интересы Родины. Их жизнь – зримое воплощение характера, духа нашего народа, его неисчерпаемой силы», — сказал Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России.

Напомним, прямо сейчас Путин в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца проводит торжественную церемонию вручения медалей «Золотая Звезда» героям России. На мероприятие пригласили более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм.