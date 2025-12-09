В Минобороны предложили учредить медаль «За поиск без вести пропавших и павших»

Минобороны России выступило с инициативой учредить новую ведомственную награду — медаль «За поиск без вести пропавших и павших». Соответствующий проект приказа размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

«Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Медаль «За спасение без вести пропавших и павших». Добавить приложение № 10 к приказу Министра обороны Российской Федерации от 14 декабря 2017 года № 777 «Положение о медали «За поиск без вести пропавших и павших со следующим содержанием»: «1. Медалью «За поиск без вести пропавших и павших» (далее — медаль) награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала Вооружённых Сил Российской Федерации: за проявленные самоотверженность и инициативу при розыске без вести пропавших и павших военнослужащих в боевых условиях, сопряжённых с риском для жизни», — сказано в проекте.

В проекте приказа перечислены конкретные заслуги для награждения. В их числе — систематическое и успешное выполнение задач по эвакуации тел погибших военнослужащих и других лиц с поля боя, а также существенный личный вклад в создание эффективных систем мониторинга, розыска и возвращения пропавших, приведший к значимым результатам.

Кроме того, медаль может быть вручена за разработку и внедрение новых технологий, направленных на безопасную эвакуацию погибших непосредственно с линии соприкосновения и установление их личностей. Отдельно отмечается заслуга в организации продуктивного взаимодействия с общественными и международными организациями, которое привело к обнаружению и возвращению значительного числа пропавших.

В тексте инициативы уточняется, что награда может быть также присвоена военнослужащим иных силовых структур и ведомств, а также другим лицам, оказавшим значительное содействие в решении указанных задач. Разработка данного проекта приказа связана с поручением министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова.

