8 декабря, 12:55

Путин 9 декабря вручит медали «Золотая звезда» Героям России

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин 9 декабря вручит Героям России медали «Золотая Звезда». Мероприятие приурочено ко Дню Героев Отечества.

«На торжественное мероприятие в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм», — сообщает пресс-служба Кремля.

В мероприятии примут участие Герои СССР, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награждённые тремя и более орденами Мужества.

День Героев Отечества был установлен Федеральным законом в 2007 году. Памятная дата приурочена к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца — высшей военной награды, введённой Екатериной II в 1769 году, которой награждали офицеров и генералов за особую отвагу в боях. В современности в этот день чествуют Героев Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, подчёркивая их вклад в защиту Родины.

