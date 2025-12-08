Путин 9 декабря вручит медали «Золотая звезда» Героям России
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин 9 декабря вручит Героям России медали «Золотая Звезда». Мероприятие приурочено ко Дню Героев Отечества.
«На торжественное мероприятие в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм», — сообщает пресс-служба Кремля.
В мероприятии примут участие Герои СССР, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награждённые тремя и более орденами Мужества.
День Героев Отечества был установлен Федеральным законом в 2007 году. Памятная дата приурочена к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца — высшей военной награды, введённой Екатериной II в 1769 году, которой награждали офицеров и генералов за особую отвагу в боях. В современности в этот день чествуют Героев Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, подчёркивая их вклад в защиту Родины.
