15 декабря, 04:38

Сержант Вооружённых сил России Лацвик уничтожил из гранатомёта танк ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NCKAHDEP

Сержант Вооружённых сил Российской Федерации Андрей Лацвик в зоне спецоперации уничтожил украинский танк из гранатомёта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Гранатомётчик мотострелкового подразделения обнаружил танк, направлявшийся к российским позициям, и поразил его из оружия. Кроме того, в ведомстве отметили старшего сержанта Вадима Шипачёва, который в ходе обеспечения ремонта российской техники отразил атаку беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он лично уничтожил несколько БПЛА.

Ранее стало известно, что в Сумской области Вооружённые силы Украины значительно сократили использование FPV-дронов. По словам военнослужащего мотострелковой бригады, противник стал намного реже применять так называемые «птички». Артиллерийские обстрелы также носят единичный характер, что ощущается на передовой.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

