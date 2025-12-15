Бывшие военные ВСУ, перешедшие на сторону РФ, эвакуировали жителей из Селидово
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog
Батальон имени Максима Кривоноса, состоящий из бывших солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), проводил эвакуацию гражданских из освобождённого Селидово. Об этом сообщил РИА «Новости» командир расчёта БПЛА с позывным Хантер.
По его словам, в городе находилось значительное количество мирных жителей, которым оказывали помощь и доставляли гуманитарные грузы. После завершения операций в Селидово подразделение было переброшено на Красноармейское направление в район Красноармейска.
Ранее Вооружённые силы Украины перебросили дополнительные подразделения к Красноармейску для попытки деблокировать окружённую группировку. Речь идёт о националистических формированиях, которые ранее находились в других районах. Их переброска связана с осложнением обстановки для украинских войск, оказавшихся в окружении.
