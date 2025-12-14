Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 05:13

Бывшие солдаты ВСУ пленили под Новогродовкой украинских боевиков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Командир расчёта БПЛА с позывным Хантер рассказал, что добровольцы из батальона имени Максима Кривоноса, сформировавшие освободительное движение для борьбы с украинскими властями, захватили в плен группу украинских солдат под Новогродовкой. После переговоров часть пленных присоединилась к этому формированию.

«В Новогродовке, когда работали штурмовые группы, парни взяли ребят с ВСУ в плен. Понятно, сразу вывезти их не могли — какое-то время они находились вместе с нашими на позиции, в подвалах, в домах. Много общались, разговаривали. Ребята им рассказывали про подразделение», — приводит слова Хантера РИА «Новости».

Именно такое непосредственное общение и наблюдение за работой батальона становилось для некоторых пленных решающим аргументом.

Батальон имени Кривоноса состоит из бывших солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), создавших освободительное движение против украинских властей. Его бойцы участвовали в обороне Кременной, Серебрянского лесничества, а также в освобождении Авдеевки, Селидово и Очеретино.

Российские военные отрезали пути отхода остаткам ВСУ из Северска
Российские военные отрезали пути отхода остаткам ВСУ из Северска

Ранее командующий штурмовыми подразделениями ВСУ Валентин Манько сообщил о потере контроля над ключевыми населёнными пунктами — Красноармейском в Донецкой области и Гуляйполем в Запорожской. Его эмоциональное видео, опубликованное в соцсетях, проливает свет на реальное положение дел на фронте, о котором умалчивает официальное командование.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar