Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили дополнительные подразделения к Красноармейску для попытки деблокировать окружённую группировку. Об этом сообщили в силовых структурах, пишет РИА «Новости».

Речь идёт о националистических формированиях, которые ранее находились в других районах. Их переброска связана с осложнением обстановки для украинских войск, оказавшихся в окружении. Источник уточнил, что командование ВСУ рассчитывает за счёт этих сил изменить ситуацию на данном участке.

«К Красноармейску экстренно переброшены пополневшие силы укронацисты из первого корпуса нацгвардии Украины «Азов»* с задачей попытаться деблокировать красноармейский котёл», — сказал собеседник агентства.

Ранее в российских силовых структурах заявляли о хаотичных действиях командования ВСУ на Харьковском направлении. По словам источника, украинская сторона пытается удержать позиции, но своими решениями лишь усиливает кризис в регионе. Подразделения разных бригад перебрасывают между участками линии боевого соприкосновения без чёткого плана.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.