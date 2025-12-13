Бои в районе Купянска продолжаются, однако точных данных о численности и составе штурмовых подразделений ВСУ нет. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя информацию о 4 тысячах украинских заключённых-штурмовиков.

«К подобной информации надо относиться спокойно. Вот наскоблили что-то, пошли, огребли, отошли. Ясно одно, что инициатива по всей линии боевого соприкосновения остается за нами», — прокомментировал Дандыкин.

По словам эксперта, столкновения сейчас идут со стороны Купянска-Узлового, при этом никто достоверно не считал состав штурмовой бригады ВСУ. Он отметил, что противник продолжает перебрасывать на этот участок свои подразделения, а сведения об их численности могут быть существенно преувеличены. Дандыкин пояснил, что около четырёх тысяч человек — это полноценная бригада, однако подтверждений, что именно такое количество военнослужащих задействовано в боях, нет.

Напомним, ранее сообщалось, что украинское командование направило на штурм позиций под Купянском около четырёх тысяч бывших заключённых. Атаки с западных окраин города продолжаются более недели, а в боевых действиях задействованы подразделения 3-й механизированной бригады ВСУ и силы 19-го центра специальных операций. Украинские силы несут значительные потери.