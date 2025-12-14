Украинское командование, пытаясь удержать позиции, только усугубляет кризис на Харьковском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил информированный представитель российских силовых ведомств.

По его словам, командование противника осуществляет хаотичную переброску подразделений различных бригад между разными участками линии боевого соприкосновения, создавая на скорую руку сводные отряды из военнослужащих разных частей.

«Командование ВСУ хаотично перебрасывает подразделения своих бригад по различным участкам фронта, формируя сводные боевые группы из военнослужащих различных бригад и полков», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что подобные импровизированные группы, не успевшие отработать взаимодействие, демонстрируют крайне низкую слаженность. Это приводит к значительным потерям в личном составе и в конечном итоге ещё более ухудшает положение формирований киевского режима на территории Харьковской области.

Ранее бывший командир штурмовых подразделений ВСУ Валентин Манько заявил о потере контроля над Красноармейском (Донецкая область) и Гуляйполем (Запорожская область). Его видео в соцсетях отражает реальное положение дел на фронте, в отличие от официальных данных.