13 декабря, 06:02

Украинские военнослужащие замёрзли насмерть прямо на своих постах под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Тела украинских военнослужащих, погибших от переохлаждения, были найдены на боевых позициях в лесополосе к западу от Лимана в Харьковской области. Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

«В ходе продвижения по лесному массиву западнее Лимана на двух занятых позициях ВСУ из шести найдены замёрзшие тела украинских военнослужащих, погибших от переохлаждения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о неготовности ВСУ к зиме в плане вооружения и личного состава. Низкие температуры снизят боеспособность армии. На данный момент подготовлено лишь 30% машин, а к концу декабря этот показатель вырастет не более чем на 5-6%.

Наталья Афонина
