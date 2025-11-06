ВСУ не успеют ликвидировать дефицит вооружения и личного состава к началу зимы, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Он полагает, что низкие температуры серьёзно снизят боеспособность украинской армии, поскольку на сегодняшний день подготовлено лишь около 30% машин, а к концу декабря этот показатель сможет вырасти не более чем на 5–6%.

«Я полагаю, что у ВСУ две проблемы. Во-первых, это связано с задержками поставок, в частности горюче-смазочных материалов. Во-вторых, не хватает категорически людей, которые будут следить за техникой», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Он отметил, что западное вооружение, включая технику немецкого производства, несмотря на визуальные преимущества, часто выходит из строя в неблагоприятных условиях и не приспособлено к «нашим реалиям», в то время как Армия России готова идти в бой в любую погоду.

«Может ли Европа намеренно замедлять поставки, которые им дорого обходятся? Очевидно одно, что поставки пусть не критически, но сократились», — заключил эксперт.

Ранее ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Тем временем в Чернигове казарма стала могилой для военных ВСУ.